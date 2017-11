CBF volta a ser punida por gritos homofóbicos da torcida

A CBF voltou a ser punida pela Fifa nesta terça-feira por causa de gritos homofóbicos da torcida em jogo da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Desta vez, a entidade terá de desembolsar 10.000 francos suíços (cerca de 32.800 reais) em razão de manifestações preconceituosas na vitória de 3 a 0 sobre o Chile, no dia 10 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo.

Além da multa, a CBF levou nova advertência da Fifa. Foi a oitava punição, sendo a quinta por gritos homofóbicos. No total, a seleção brasileira acumula punições de 123.000 francos suíços (cerca de 404.000 reais). As outras punições por esse motivo aconteceram em outros quatro jogos da seleção como mandante nas Eliminatórias Sul-Americanas, diante de Colômbia, Bolívia, Paraguai e Equador. Das oito sanções, cinco foram por manifestações da torcida em jogos no Brasil.

Outros países firam multados. A sanção mais dura foi aplicada à Sérvia, que terá de pagar 160.000 francos suíços (526.000 reais) por causa de manifestações “políticas e discriminatórias” de sua torcida em jogos contra Áustria e Geórgia, fora e dentro de casa, respectivamente.

Também foram multados nesta terça-feira: Argentina (131.000 reais), Peru (82.000 reais), Chile (65.000 reais) e México (32.800 reais) – todos por manifestações homofóbicas..