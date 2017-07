CBF pune Vasco e proíbe partidas com torcida em São Januário

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) puniu rapidamente o Vasco pelos confrontos entre torcedores e policiais militares no clássico diante do Flamengo, no último sábado, em São Januário. A entidade se antecipou ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e informou na tarde desta segunda-feira que o estádio do Vasco está proibido de receber partidas com presença de torcida.

“Considerando os distúrbios graves ocorridos no Estádio de São Januário, durante a partida Vasco x Flamengo, neste sábado (8), pela 12ª rodada do Brasileirão 2017, a CBF tomou a medida de impedir a realização de jogos com presença de torcida no local citado. A decisão tem validade imediata e aguarda a decisão da Justiça Desportiva para novos desdobramentos”, informou a entidade.

A resolução da CBF, assinada pelo presidente Marco Polo Del Nero, tem efeito imediato. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) já havia pedido a interdição de São Januário por não apresentar condições nem as medidas necessárias de segurança para a realização das partidas, previstas no Estatuto do Torcedor.

A confusão entre torcedores teve início logo após a derrota do Vasco por 1 a 0. Torcedores entraram em confronto com policiais, depredaram parte do próprio estádio e ameaçaram jogadores e jornalistas presentes. Três torcedores foram baleados e um deles morreu.

Abaixo, a resolução da CBF:

Eurico: ‘Nada vai prejudicar o Vasco’

Mais cedo, antes da decisão da CBF, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, convocou uma entrevista coletiva para comentar os incidentes de sábado. Na ocasião, o dirigente pediu desculpas para os envolvidos e a torcida do clube carioca. “O que aconteceu aqui não é Vasco e não tem nenhuma justificativa. Estou apresentando meu pedido de desculpas em nome do Vasco”, disse.

Eurico ainda aproveitou para afirmar que o clube tomou providências para que o clássico acontecesse com segurança. Além disso, disse que acreditava em um ato premeditado, e que o clube estaria preparado para qualquer decisão definida pelo STJD.

“É preciso que fique claro que nós tomamos todas as providências. Não sei se mudaria algo, mas sugeri que o jogo fosse com torcida única, mas a PM não quis acatar esse pedido. Não estou dando explicações, mas quero dizer que alguns fatores contribuíram para isso. É grupo político. Normalmente isso é financiado por alguém, que visa desestabilizar o futebol. Nada do que pretendem fazer para tumultuar o futebol, vão conseguir. Estamos preparados. O tribunal deve agir e nada vai prejudicar o Vasco”, completou.