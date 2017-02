CBF publica tabela completa do Brasileirão 2017

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela completa do Campeonato Brasileiro de 2017. O torneio começará no dia 13 de maio, um sábado, e terminará no dia 3 de dezembro, um domingo.

Logo na primeira rodada, os maiores clubes do país se enfrentam em cinco duelos: o Fluminense recebe o Santos, o Flamengo recebe o Atlético-MG, o Cruzeiro recebe o São Paulo, o Grêmio recebe o Botafogo e o atual campeão Palmeiras, recebe o Vasco, que subiu da série B em 2016.

Os primeiros clássicos regionais do Campeonato Brasileiro acontecerão na terceira rodada, com Vasco x Fluminense, São Paulo x Palmeiras e Chapecoense x Avaí. A tabela completa do Campeonato Brasileiro pode ser conferida aqui. Apesar de ter divulgado quais jogos acontecerão em cada rodada, o desmembramento da tabela, com datas e horários dos jogos, ainda não foi feito.