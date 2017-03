CBF inicia venda de ingressos para o jogo Brasil x Paraguai

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) abriu nesta segunda-feira as vendas de ingresso para a partida entre Brasil e Paraguai, válida pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Esta será a primeira partida da seleção brasileira adulta no Itaquerão desde a abertura do Mundial de 2014. A comercialização ocorre pelo site oficial da entidade. O ingresso mais barato custa 200 reais (100 a meia) e o mais caro sai por 1.000 reais.

A partida será em uma terça-feira, dia 28 de março, às 21h45. Caso ainda existam entradas disponíveis no dia 22, a CBF abrirá para vendas físicas nos estádios do Morumbi, Allianz Parque, Itaquerão, Vila Belmiro e Pacaembu.

jogo duelo poderá garantir a classificação do Brasil à Copa na Rússia e marcará o retorno do técnico Tite ao estádio do Corinthians. O atacante corintiano Angel Romero, maior artilheiro da história do Itaquerão, foi convocado pela seleção paraguaia e também será uma das atrações.

O último jogo da seleção no Brasil pelas Eliminatórias, a vitória sobre a Argentina por 3 a 0 no Mineirão, rendeu mais de 12 milhões de renda, o segundo maior público da história do futebol brasileiro. Confira a lista completa. A seleção brasileira lidera as Eliminatórias com 27 pontos, contra 23 do Uruguai. O Paraguai é só o sétimo colocado. Cinco antes do jogo em Itaquera, o Brasil enfrenta o Uruguai, em Montevidéu.

Setores e preços para Brasil x Paraguai:

Inferior Norte: R$ 200 (Meia-entrada: R$ 100)

Inferior Sul: R$ 300 (Meia-entrada: R$ 150)

Inferior Leste: R$ 400 (Meia-entrada: R$ 200)

Superior Leste: R$ 300 (Meia-entrada: R$ 150)

Inferior Oeste: R$ 500 (Meia-entrada: R$ 250)

Superior Oeste: R$ 350 (Meia-entrada: R$ 175)

Oeste Inferior Premium: R$ 700 / Com serviço

Setor Villa Mix: R$ 650 / Com serviço e show de Jorge e Matheus, Pedro e Benício e Israel Novaes.

Camarote: R$ 1.000 / Com serviço / Este valor é por pessoa. Camarote só pode ser comprado completo.

Visitante:

Inferior Sul: R$ 300 (Meia-entrada: R$ 150)