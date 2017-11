CBF escala árbitras para rodada final da Série B

A Comissão de Arbitragem da CBF escalou árbitras para duas partidas na última rodada da Série B de 2018. Serão as estreias de Deborah Cecília Correia e Edina Batista, que comandarão os jogos Oeste x Goiás e Figueirense x Paysandu, respectivamente. As duas ostentam a insígnia da Fifa e são as primeiras mulheres a serem primeiras árbitras em uma partida da segunda divisão desde o encerramento da carreira da paulista Silvia Regina de Oliveira, em 2007.

“Elas já atuaram na Série D e C e foram bem, agora vamos testar na Série B. Vamos sentir como se reage em relação à arbitragem feminina na Série B e, quem sabe, no ano que vem teremos na Série A. Nós estamos fazendo um trabalho de acompanhamento muito sério da arbitragem feminina. Trabalho de preparação, de condicionamento físico e técnico, parte disciplinar… Hoje elas atendem a demanda que se exige nessas competições”, explicou Marcos Marinho, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF.

Edina Batista, que terá como assistentes Neuza Back e Tatiane Sacilotti (também integrantes do quadro da Fifa) no jogo de sexta-feira em Florianópolis. “Estou feliz pela oportunidade e confiança que a Comissão de Arbitragem está nos dando.Este jogo é importantíssimo para o meu currículo, e trabalhar com a Neuza e a Tatiane também é uma oportunidade de ajustar o trabalho em equipe e fortalecer ainda mais nosso trio”, disse Edina Batista.

Deborah Cecília Correia trabalhará no sábado em Barueri e está muito orgulhosa com a oportunidade. “Meu primeiro sonho era apitar um clássico. Quando iniciei queria atuar em um clássico regional e consegui. Agora, meu sonho era atuar em uma competição nacional. Consegui. Estamos quebrando essa barreira cada vez mais e estou muito orgulhosa disso”, disse a árbitra pernambucana.