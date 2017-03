CBF divulga tabela completa da série D de 2017

A série D de 2017 mudou o formato. Desde o começo da temporada os clubes já estavam definidos. Isso porque, pela primeira vez na história do torneio, os participantes foram definidos a partir do desempenho das equipes nos estaduais de 2016. Ou seja, os estaduais de 2017 definirão os participantes da série D de 2018.

Por isso, os participantes já sabia que jogariam o torneio desde o começo da temporada, tendo tempo para se prepararem. Nesta quinta, a CBF definiu os grupos, jogos e data em que começa o torneio. A data inicial do torneio está marcada para o dia 21 de maio.

O torneio terá 68 participantes, divididos em 17 grupos de quatro, com equilíbrio na divisão de vagas por estado. A Região Nordeste terá 22 participantes, com três representantes de Bahia, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte, além de dois representantes dos outros estados.

As regiões Sudeste e Norte vêm com 14 representantes cada. Cada estado da Região Norte terá dois representantes, enquanto, no Sudeste, São Paulo terá seis representantes, enquanto Minas Gerais e Rio de Janeiro terão três cada, e o Espírito Santo dois.

As regiões Centro-Oeste e Sul aparecem com três representantes cada. Os estados da região Sul terão três representantes cada. Já na região Centro-Oeste, o estado de Goiás terá três clubes, enquanto Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul terão dois clubes cada.

Veja a tabela completa da série D aqui