Cavani: ‘Quero que Neymar ganhe a Bola de Ouro’

Concentrado com a seleção uruguaia, o atacante Edinson Cavani, do Paris Saint-Germain, comentou sobre as discussões que teve com Neymar no clube francês. Ele garantiu que os problemas “ficaram no vestiário” e desejou ao camisa 10 da seleção brasileira o prêmio de melhor do mundo.

“A única coisa que desejo no PSG é que o grupo se saia bem. Ter o melhor do mundo na equipe é um prazer para mim. É como disse em várias oportunidades: eu quero que o Neymar seja Bola de Ouro, porque se é o melhor, é porque fará muitos gols e nos levará a conquistar algo. E o que me interessa é ganhar”, afirmou Cavani, em entrevista concedida ao jornal Ovación, do Uruguai.

Perguntado se Neymar faltou com respeito, o uruguaio se esquivou. “Isso são coisas que ficam no vestiário. Não vou sair contando o que falamos, vamos focar no futebol”, disse. O Uruguai enfrenta a Bolívia nesta terça-feira, em Montevidéu, e classifica-se para a Copa com um empate.