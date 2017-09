Cavani admite ‘diferenças’ com Neymar, mas destaca união em campo

Assim como fez Neymar, Edinson Cavani tentou encerrar a polêmica sobre suas desavenças com o companheiro de Paris Saint-Germain, depois da vitória sobre o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões. O jogador uruguaio, que trocou passes e abraços com o brasileiro ao longo da partida desta quarta-feira, afirmou que o time está completamente unido, mas admitiu “diferenças” em relação a Neymar.

“O objetivo é sempre o mesmo para mim: penso no meu time e em voltar para a casa com um sorriso no rosto porque vencemos. Seguramente somos diferentes, mas no momento de entrar em campo devemos lutar como uma verdadeira família. Sempre procuro estar disponível. Há diferenças, cada um tem sua maneira de pensar, de ser e de viver, mas em campo devemos agir como um grupo, é isso que conta”, afirmou Cavani à emissora italiana Mediaset.

Neymar também respondeu a uma pergunta sobre o tema – contrariado, e sem entrar em detalhes. “Inventam muita história. Falam demais coisas que não sabem e as vezes tentam invadir nosso espaço, no vestiário. Falam coisas que não existem, mas está tudo certo”, disse, na zona mista do Parque dos Príncipes.

A confusão entre os atacantes teve início há 10 dias, após Cavani se negar a ceder uma cobrança de pênalti ao brasileiro no jogo contra o Lyon. O técnico Unai Emery disse já ter decidido e avisado aos atletas sobre quem será seu batedor oficial, mas não encerrou publicamente o mistério.

Abaixo, as entrevistas de Neymar e Cavani sobre suas desavenças: