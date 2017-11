Cássio ironiza suposta ‘mala branca’ do Corinthians ao Cruzeiro

Em toda reta final de Brasileirão, o assunto “mala branca” – como é conhecido o incentivo financeiro dado por um clube X a uma equipe Y para que esta vença seu jogo contra uma time Z e assim favoreça a equipe pagadora – sempre vem à tona. Nesta quinta-feira, o portal UOL noticiou que jogadores do Cruzeiro celebraram o pagamento de um prêmio de 500.000 reais (que seriam divididos entre o grupo) pelo empate em 2 a 2 com o Palmeiras, na última segunda. O resultado favoreceu o líder Corinthians.

Nesta manhã, representantes de Cruzeiro e Corinthians negaram a informação, que teria sido passada por fontes ligadas aos atletas. O meia Thiago Neves, do time mineiro, foi um dos primeiros a se pronunciar. “Não precisamos de mala branca para ter motivação para ganhar os jogos, independente da situação de qualquer time no campeonato”, escreveu.

O gerente de futebol do Cruzeiro, Tinga, também convocou entrevista para negar o ocorrido e dizer que os atletas estão incomodados. “Todos aqui são extremamente profissionais e não participariam de uma coisa dessas. Nosso clube tem uma forma de jogar, entra sempre para ganhar.”

Não precisamos de Mala Branca pra ter motivação para ganhar os jogos, independente da situação de qualquer time no campeonato… — Thiago Neves (@thneves10) November 2, 2017

Não recebemos nada e como falei, não precisamos disso, então parem de querer colocar coisas aqui dentro do Cruzeiro! — Thiago Neves (@thneves10) November 2, 2017

Cássio faz piada

O goleiro Cássio, do Corinthians, também foi questionado sobre o assunto após o treino da equipe e brincou com a situação. “Pô, 500.000 reais? Até onde eu sei, o Corinthians não vem numa situação financeira boa para dar esse dinheiro…” Em seguida, o goleiro disse que considera a “mala branca” algo “aceitável”.

“Nunca recebi, mas sendo bem honesto, acho que inaceitável é receber para perder o jogo. De repente, um clube dar dinheiro para motivar outro, não sei… se for dinheiro declarado e estiver tudo certinho, acho que tudo bem.” O Corinthians lidera o Brasileirão com 59 pontos, cinco à frente que o Palmeiras, justamente seu adversário do jogo de domingo, às 17h, em Itaquera.