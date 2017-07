Cassano se aposenta 8 dias depois de assinar contrato

O atacante italiano Antonio Cassano, conhecido por seus gols e também por suas extravagâncias, chocou o noticiário italiano nesta terça-feira ao optar pela aposentadoria, apenas oito dias depois de assinar contrato com o Hellas Verona. Diversos jornais do país, como a Gazetta dello Sport, já dão como certa a despedida do jogador de 35 anos, que convocou uma entrevista coletiva para esta tarde. O motivo da aposentadoria de Cassano seria a saudade dos familiares e de sua casa, em Bari.

O jogador com passagens pela seleção italiana e grandes clubes como Roma, Real Madrid, Milan e Inter de Milão, estava havia um ano sem clube, desde que foi afastado pelo elenco da Sampdoria. No início de julho, ele acertou com o time de Verona, que retornou à Série A italiana para a temporada 2017/2018.

Ao longo de sua carreira, iniciada no Bari em 1999, Cassano sempre chamou atenção por sua qualidade técnica e também por sua personalidade forte. O apreço por festas e os problemas com a balança o prejudicaram, especialmente no Real Madrid, pelo qual atuou entre 2006 e 2008. A decisão desta tarde vem sendo tratada na Itália como “A última Cassanata (como são chamadas as “loucuras” do jogador).

Com menos protagonismo do que se esperava em seu promissor início de carreira, Cassano conquistou títulos importantes como as ligas nacionais de 2007, pelo Real Madrid, e de 2011, pelo Milan. Pela seleção italiana, se destacou na campanha do vice-campeonato da Euro de 2012.