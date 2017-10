Casillas é barrado por técnico e pode trocar Porto por Inglaterra

O técnico do Porto, Sérgio Conceição, explicou nesta sexta-feira que barrou o goleiro Iker Casillas, escalando o português José Sá, por sentir que o consagrado atleta espanhol vinha tendo um desempenho ruim nos treinamentos.

“Quando falo sobre opção técnica, tem a ver com o treino e com a minha liderança. Iker quis entender minha decisão, eu expliquei, e ele compreendeu. Ninguém no grupo estranhou porque todos conhecem as minhas regras, todos sabem que exijo esforço máximo”, declarou o treinador em entrevista coletiva.

O capitão da Espanha na conquista da Copa do Mundo de 2010 ficou na reserva nas três últimas partidas do Porto: na derrota de 3 a 2 para o RB Leipzig, pela Liga dos Campeões; no empate em 0 a 0 com o Leixões, pela Taça da Liga de Portugal; e na goleada de 6 a 1 sobre o Paços de Ferreira, pelo Campeonato Português.

Segundo informação do jornal espanhol Sport, o goleiro de 36 anos já estaria nos planos de dois clubes inglese: o Liverpool, de Jürgen Klopp, e o Newcastle, de Rafa Benítez. O primeiro não está satisfeito com Simon Mignolet e muito menos com o reserva alemão Loris Karius. Já o segundo tem descontentamento com Rob Elliot. Com contrato se encerrando ao final da atual temporada, Casillas poderia sair de graça a qualquer um dos clubes, caso o Porto não opte por vendê-lo em janeiro.