Casemiro será capitão da seleção brasileira pela primeira vez

Em seu 17° jogo pela seleção brasileira principal, o volante Casemiro será capitão do time pela primeira vez. O jogo contra a Bolívia nesta quinta-feira, em La Paz, válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, será a estreia do jogador do Real Madrid com a braçadeira.

Segundo explicação da própria CBF, em seu site, a escolha faz parte do rodízio de capitães promovidos pelo técnico Tite. Paulinho, Marcelo, Philippe Coutinho, Thiago Silva, Fernandinho, Neymar, Miranda, Robinho e Diego já foram capitães neste ano.