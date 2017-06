Casamento de Messi e Antonella terá 260 convidados

O casamento de Lionel Messi e Antonella Roccuzzo, na próxima sexta-feira, terá 260 convidados, segundo divulgou nesta segunda-feira a empresa que faz assessoria de imprensa do atacante do Barcelona. A união do casal, que tem dois filhos, Thiago e Mateo, acontecerá no City Center Rosario, na Argentina. Todos que receberam convites para acompanhar a cerimônia ficarão hospedados no Hotel Pullman, no mesmo complexo.

Entre os convidados, estão atuais e antigos companheiros de Messi, além de familiares e amigos do casal. A previsão é que a maioria dos convidados chegue à cidade no dia do casamento.

De acordo com o jornal argentino Clarín, funcionários da prefeitura de Rosário estão trabalhando para “embelezar” a cidade, melhorando as áreas verdes e arrumando os postes de iluminação. Os retoques finais também estão sendo feitos dentro do complexo do hotel, que está com todos os quartos reservados para a ocasião.

(Com EFE)