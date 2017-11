CAS anula multas à seleção mexicana por cantos homofóbicos

A Corte Arbitral dos Esportes (CAS, na sigla em inglês) anulou nesta quinta-feira as multas impostas pela Fifa à seleção do México por causa de cantos homofóbicos promovidos pela torcida e a trocou por meras advertências. A decisão reabre um debate sobre o comportamento de torcidas, principalmente na América Latina.

A conclusão da Corte máxima do esporte foi de que o grito que ecoou no estádio em repetidas ocasiões não tinha como intenção “ofender ou discriminar uma pessoa em concreto”. “Entretanto, mesmo se essas expressões e palavras não foram utilizadas como a intenção de discriminar ou ofender algum dos jogadores, as mesmas podem ser consideradas como discriminatórias ou ofensivas por sua própria natureza e, portanto, não devem ser toleradas nos estádios de futebol”, explicou.

A Fifa havia multado o México em um total de 35 mil dólares por causa da “conduta inapropriada de sua torcida” em jogos de 2015 e 2016, considerando o grito como “discriminatório”. No restante da América Latina, diversas outras seleções também foram punidas, inclusive a CBF. O Brasil, por exemplo, já pagou 285 mil reais em multas dessa natureza e, na região, a conta chega a mais de 1,5 milhão de reais. Só o Chile recebeu mais de oito punições.

A Conmebol chegou a protestar, alegando que os gritos eram “culturais”, mas a secretária-geral da Fifa, Fatma Samoura, respondeu que não se trata de um problema de cultura, mas sim de “respeito e educação”.

O tribunal manteve a avaliação de que o canto faz parte de uma “conduta imprópria” dos torcedores, que cabe à Federação Mexicana de Futebol responder pelo fato e considerou que a entidade não tomou medidas para prevenir, mitigar ou deter o canto. Mas, ainda assim, avaliou que tal gesto não criou um “risco particular” de segurança no estádio.

“Como consequência, o tribunal decidiu que a sanção apropriada para cada caso era uma advertência, e não uma multa”, disse a Corte, em um comunicado, modificando a decisão da Fifa. Caso tal comportamento seja retomado pela torcida, a advertência será transformada em “sanções mais severas”.