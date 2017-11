Carille saca jogadores contestados em teste para o clássico

O técnico Fábio Carille comandou um treinamento na manhã desta quarta-feira e demonstrou que pode escalar o Corinthians com novidades para enfrentar o Palmeiras, domingo, às 17 horas, em Itaquera, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Camacho e Clayson foram testados entre os titulares nos lugares de Maycon e Jadson.

A formação trabalhada como titular pelo treinador contou com Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Camacho, Rodriguinho, Clayson e Romero; Jô. Os reservas treinaram com a seguinte formação: Walter; Leo Príncipe, Paulo Roberto, Pedro Henrique e Marciel; Fellipe Bastos, Maycon, Jadson, Pedrinho e Giovanni Augusto; Kazim.

A mudança na formação visa dar maior velocidade e melhorar a saída de bola do campo de defesa para o ataque. Jadson tem sido um dos atletas mais criticados pelos torcedores e Maycon também caiu bastante de rendimento nas últimas rodadas.

Carille ainda tem mais três treinamentos até a partida. A tendência é de que na sexta ou no sábado a atividade seja realizada na Arena Corinthians, com a abertura dos portões para os torcedores. Apesar da pressão e dos resultados ruins nas últimas rodadas, a equipe continua na liderança do Brasileirão com 59 pontos, contra 54 do vice-líder, justamente o Palmeiras.