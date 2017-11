Capitão Dani Alves exalta Gabriel Jesus: Um dos melhores do mundo

Após o último treino da seleção brasileira antes do último jogo no ano, contra a Inglaterra, nesta terça-feira, às 18h (horário de Brasília), o lateral Daniel Alves, capitão de uma partida pela terceira vez sob o comando de Tite, voltou a elogiar o atacante do Manchester City Gabriel Jesus, colocando o jogador no mesmo patamar de Ronaldo Fenômeno e o elegendo como um dos melhores do mundo.

“Volto a insistir: pressão para quem vem de onde o Gabriel Jesus veio e superou, não existe. Ele faz o que ama. Quando falei que, para mim, ele é o novo Ronaldo, não estava brincando. Sigo pensando a mesma coisa. Eles têm qualidade e vontade similares. Vai ser um dos grandes jogadores do futebol, já é um dos melhores do mundo. Está em boas mãos, tanto na seleção quanto no Manchester City”, analisou.

Em 12 jogos pela seleção brasileira até aqui, Gabriel Jesus já marcou oito gols e virou titular da camisa nove com o técnico Tite. Na seleção olímpica, Jesus foi campeão dos Jogos Olímpicos de 2016, título inédito para o país. Foram três gols pela seleção sub-23 na Olimpíada.