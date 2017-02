Capacidade mínima dos estádios do Brasileirão é reduzida

Após a reunião desta segunda-feira no Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro de 2017, os 20 clubes que disputam a primeira divisão aprovaram a redução da capacidade mínima dos estádios que receberão partidas do torneio. Até 2016, exigia-se estádios para até 15 mil pessoas. Neste ano, a exigência caiu para 12 mil lugares.

Um dos clubes mais beneficiados com a medida é o Atlético Goianiense. Atual campeão da Série B, o time poderá jogar no Estádio Olímpico de Goiânia, que passou por ampla reforma e tem capacidade para receber 13,5 mil pessoas. No ano passado, a equipe teve excelente desempenho em casa, vencendo 14 partidas, oito delas no Serra Dourada, cinco no Olímpico, além da disputa contra o Vasco, em Cariacica (ES).

Para estarem aptos a receber os jogos, os estádios do Brasileirão passarão por “avaliações minuciosas e qualitativas”, de acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Deverão ser analisados itens como gramado, placar, vestiários e cabines de imprensa. Além disso, o Conselho Técnico proibiu que os clubes mandem jogos fora de seus estados de origem, impedindo por exemplo que times como Flamengo e Fluminense usem estádios de fora do Rio de Janeiro para sediar partidas.

(Com Estadão Conteúdo)