Campeonato Inglês: Gabriel Jesus volta a brilhar

Gabriel Jesus voltou a brilhar no Manchester City, desta vez na vitória sobre o West Bromwich por 3 a 1, nesta terça-feira, em Manchester, em rodada atrasada do Campeonato Inglês. Com um gol e um assistência do atacante brasileiro, o City ficou a um ponto de garantir uma vaga na Liga dos Campeões.

Com 27 minutos da primeira etapa, o brasileiro recebeu livre, na pequena área, um cruzamento do belga De Bruyne, que fizera grande jogada, e só teve o trabalho de empurrar a bola para o gol. Dois minutos depois, Gabriel recebeu de Agüero e passou para De Bruyne, que bateu forte no canto.

No Campeonato Inglês, Gabriel Jesus marcou seis gols e deu três assistências em nove partidas. O brasileiro venceu seis jogos e empatou três, ajudando a equipe a somar 75 pontos, na terceira colocação, faltando uma rodada para o término do torneio. O Liverpool, com 73, ainda pode ultrapassar o time de Manchester em pontos. Já o Arsenal, que tem 72, precisa descontar um saldo de cinco gols para superar o time de Gabriel Jesus e tirá-lo da Liga dos Campeões.