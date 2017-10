Campeonato Francês: ‘Expulsão servirá de aprendizado para Neymar’

O técnico espanhol Unai Emery, do Paris Saint-Germain, pediu a Neymar que evite cair em provocações para não ser expulso, como aconteceu no jogo com o Olympique de Marselha, domingo, pelo Campeonato Francês. “É um jogador inteligente, consciente. O que aconteceu domingo servirá de aprendizado. Os jogadores do Marselha o empurravam, faziam faltas. É importante que os árbitros avaliem como controlar isso, mas ele não pode ceder, embora entenda que os atletas sejam essencialmente humanos.”

Neymar marcou um gol no empate em 2 a 2 com o Olympique e recebeu cartão amarelo aos 39 do segundo tempo por reclamação. Foi expulso apenas dois minutos depois, ao discutir e empurrar o meia argentino Lucas Ocampos,

Emery afirmou que o argentino Ángel di María será o substituto do brasileiro, na partida desta sexta-feira contra o Nice, pela 11ª rodada do Campeonato Francês, no estádio Parc des Princes.