Campeonato Chinês terá 24 brasileiros em 2017

A janela de transferências do futebol chinês foi fechada nesta quarta-feira com recorde de atletas brasileiros. O campeonato chinês de 2017 começará com 24 jogadores nascidos no Brasil, dois a mais do que na temporada passada. Há, inclusive, atletas da seleção brasileira, como Paulinho, Renato Augusto e Gil, e outros com passagem pela equipe nacional, como Alexandre Pato, Oscar e Hulk. Há também atletas que tiveram menos destaque no Brasil, mas que são ídolos na China, como Elkeson e Aloísio.

Veja os atletas brasileiros e suas respectivas equipes:

BEIJING GUOAN



Renato Augusto

Revelado pelo Flamengo em 2005 e com passagens pelo futebol alemão e Corinthians, onde foi campeão brasileiro em 2015, o meia é destaque no clube. Campeão olímpico na Rio-2016, Renato segue sendo constantemente convocado e é um dos líderes da seleção brasileira de Tite.

Ralf

Volante marcador, Ralf começou a carreira no Impratriz, do Maranhão, mas ganhou destaque defendendo o Corinthians de 2010 a 2015. Ganhou Brasileiro, Libertadores e Mundial no clube. Chegou à seleção brasileira e chegou junto com Renato Augusto ao time da capital chinesa, no começo de 2016.

CHANGCHUN YATAI

Bruno Meneghel

Apesar do nome, não tem relação familiar com a apresentadora Xuxa. Iniciou sua carreira no Vasco em 2005 e passou por diversos times brasileiros, como Bahia, Goiás, Náutico e Criciúma. Em 2012 teve sua primeira experiência na China, jogando pelo Qingdao Jonoon. Passou ainda pelo Dalian Aerbin e saiu em 2016 para defender o Cerezo Osaka, do Japão. Ainda em 2016 foi contratado pelo time.

Marinho

Destaque do Vitória no Campeonato Brasileiro de 2017, Marinho terá sua primeira experiência fora do Brasil. Iniciou sua carreira no Fluminense e passou pelo Internacional, mas nunca teve grandes chances nessas equipes. Ganhou destaque nacional no Ceará, em 2015, após uma entrevista em que não sabia que estaria suspenso com o cartão amarelo recebido. Contudo, destacou-se também pelo bom futebol e acabou contratado pelo Cruzeiro. Em 2016, voltou a se destacar jogando pelo Vitória.

CHONGQUING LIFAN

Fernandinho

Atacante revelado no Atlético Sorocaba e com passagem no Flamengo, onde ficou por dois anos, Fernandinho chegou ao time chinês em 2015, após passagem pelo Estoril, de Portugal. Canhoto, teve pouca participação em 2016, comparado com 2015, quando fez quase que o dobro de jogos, apesar dos gols terem saído na mesma quantidade: Três em cada temporada.

Alan Kardec

Mais famoso, o companheiro de Fernandinho no clube é Alan Kardec, atacante revelado pelo Vasco, famoso por ter ajudado no rebaixamento do Corinthians em 2007. Defendeu Santos, Palmeiras e São Paulo, com relativo sucesso. No meio de 2016 veio para o futebol chinês.

Hyuri

Revelação do Audax Rio (ex-Pão de Açucar), o atacante ganhou destaque nacional durante curta passagem pelo Botafogo. Seu desempenho chamou atenção do mercado chinês, que o levou para jogar no Guizhou Renhe (atual Beijing Renhe), que acabou rebaixado em 2016. Nesse período, o atacante já estava no Atlético-MG, que o contratou. Não teve grande desempenho no time mineiro e acabou voltando para a China, agora para o Chongquing Lifan, mas por empréstimo. Chegou no último dia da janela.

GUANGZHOU EVERGRANDE

Alan

Revelado no Londrina, com grande passagem pelo Fluminense, brilhou no futebol austríaco de 2010 a 2015, defendendo o Red Bull Salzburg. Desde 2015 na China, ajudou o time mais vencedor do país a conquistar muitos títulos.

Ricardo Goulart

Revelado no Santo André, mas com grande sucesso no Cruzeiro em 2013 e 2014, chegou ao clube em 2015 e é o craque da equipe desde então. Foi eleito o melhor jogador do Campeonato Chinês nas duas últimas temporadas e ainda foi vice-artilheiro do Campeonato Chinês em 2015.

Paulinho

Volante revelado no Pão de Açucar (atual Audax), Paulinho brilhou no Corinthians campeão de tudo de 2010 a 2013, com Tite. Disputou a Copa de 2014 jogando pelo Tottenham da Inglaterra. Na metade de 2015 foi ao futebol chinês e agora, com Tite na seleção, voltou a ser convocado.