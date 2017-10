Campeonato Brasileiro: Corinthians perde para o Botafogo

O Corinthians perdeu nesta segunda-feira à noite para o Botafogo por 2 a 1, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Agora, o Corinthians permanece com 59 pontos, na liderança do Campeonato Brasileiro, com Santos e Palmeiras com 53. O Botafogo chegou aos 47 pontos, ultrapassaram o Flamengo e assumiram a sexta colocação.

Na próxima rodada, o time treinado por Fábio Carille terá pela frente a Ponte Preta, às 17h (de Brasília) do domingo, no estádio Moisés Lucarelli. O Botafogo, treinado por Jair Ventura, vai ao Independência, casa do Atlético-MG, também no sábado às 17h.

O jogo

O primeiro tempo foi bastante movimentado, principalmente em comparação com os últimos jogos do Corinthians. Apostando em Marquinhos Gabriel como opção mais ofensiva pelo lado esquerdo, Carille viu o meia criar a primeira boa chance de gol. Aos 15 minutos de bola rolando, ele pegou sobra de bola na entrada da área, cortou para o meio e acertou no travessão.

Dez minutos depois, os donos da casa, que não conseguiam finalizar com perigo, fizeram uma boa jogada: em cobrança de escanteio, João Paulo bateu para trás, quase na linha do meio-campo. Arnaldo dominou e completou o lance ensaiado com belo lançamento para Victor Luís, que dominou e bateu cruzado, exigindo boa defesa de Cássio.

O primeiro tempo terminou sem gols, mas o Botafogo marcou aos sete minutos: João Paulo bateu escanteio na primeira trave, Rodrigo Pimpão desviou para trás e Brenner, livre de marcação, só complementou para a rede. Aos 15, Jô recebeu na entrada da área e chutou cruzado, rasteiro, conseguindo o empate.

Aos 31, a partida foi definida: em escanteio, Igor Rabello, pelo alto, ganhou de Rodriguinho e cabeceou no canto de Cássio, que nem se mexeu. No último lance do jogo, após desvio de Rodriguinho, Jô dominou na área e girou sobre a marcação de Igor Rabello, que lhe deu um carrinho – e o atacante pediu pênalti. O juiz nada marcou.