Campeonato Brasileiro: Chapecoense lidera pela 1ª vez

A Chapecoense assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história do torneio ao vencer o Avaí por 2 a 0 nesta segunda-feira, justamente seis meses depois do acidente que matou 71 passageiros do voo que levava o time para a disputa da decisão da Copa Sul-americana de 2016. Com o triunfo, o clube ultrapassou Corinthians e Cruzeiro no saldo de gols.

Nos pontos corridos, outros 26 clubes já lideraram o torneio em 556 rodadas até aqui. O Cruzeiro é o clube que mais vezes liderou desde 2003, com 109 rodadas da liderança, de acordo com dados do editor da Revista PLACAR, Rodolfo Rodrigues.

Além da Chapecoense, outros sete clubes já foram líder do Campeonato Brasileiro por apenas uma rodada. Além do Avaí, adversário do clube nesta segunda, Bahia, Goiás, Náutico, Paraná, São Caetano e Vitória já foram líderes do torneio uma vez.

Rodada na liderança por clube:

Cruzeiro – 109 (40 em 2003, 4 em 2006, 2 em 2008, 2 em 2010, 1 em 2012, 27 em 2013 e 33 em 2014)

Corinthians – 82 (20 em 2005, 12 em 2010, 27 em 2011, 1 em 2014, 22 em 2015 e 2 em 2016)

São Paulo – 68 (2 em 2004, 28 em 2006, 22 em 2007, 6 em 2008, 3 em 2009, 4 em 2011, 2 em 2013 e 1 em 2015)

Palmeiras – 55 (5 em 2004, 2 em 2008, 19 em 2009 e 29 em 2016)

Fluminense – 46 (2 em 2005, 2 em 2006, 23 em 2010, 17 em 2012 e 2 em 2014)

Atlético-MG – 32 (1 em 2003, 8 em 2009, 1 em 2011, 15 em 2012 e 7 em 2015)

Santos – 31 (1 em 2003, 20 em 2004, 6 em 2005, 3 em 2006 e 1 em 2016)

Botafogo – 23 (3 em 2005, 12 em 2007, 2 em 2012 e 6 em 2013)

Grêmio – 20 (1 em 2005, 17 em 2008, 1 em 2016 e 1 em 2017)

Internacional – 17 (4 em 2003, 3 em 2005, 5 em 2009, 2 em 2014 e 3 em 2016)

Atlético-PR – 15 (10 em 2004, 2 em 2007 e 3 em 2015)

Flamengo – 13 (10 em 2008, 2 em 2009 e 1 em 2011)

Vasco – 10 (1 em 2007, 6 em 2011 e 3 em 2012)

Ponte Preta – 9 (1 em 2004 e 8 em 2005)

Sport – 5 (5 em 2015)

Figueirense – 3 (3 em 2004)

Criciúma – 3 (3 em 2004)

Coritiba – 3 (3 em 2013)

Santa Cruz – 2 (2 em 2016)

Goiás – 1 (1 em 2004)

São Caetano 1 (1 em 2004)

Paraná – 1 (1 em 2007)

Náutico – 1 (1 em 2008)

Vitória – 1 (1 em 2009)

Avaí – 1 (1 em 2010)

Bahia – 1 (1 em 2017)

Chapecoense – 1 (1 em 2017)