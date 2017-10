Campeonato Brasileiro: Carpegiani será novo técnico do Bahia

Pouco mais de sete meses após ser demitido do comando do Coritiba, o técnico Paulo César Carpegiani está novamente empregado. Nesta quarta-feira, o treinador chegou a um acordo com o Bahia, que tenta fugir do rebaixamento na disputa do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, Preto Casagrande foi demitido um mês após ser efetivado no comando da equipe.

Carpegiani, de 68 anos, chegará nesta quinta-feira a Salvador para assinar com o clube, de acordo com informações do jornal A Tarde. Essa não será a primeira vez que o treinador trabalhará na Bahia. Em 2009 e 2012, dirigiu o Vitória, conquistando o título baiano em 2009, mas perdendo o cargo após campanha ruim no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Em 2012, esteve com o clube na série B no começo da campanha que deu ao clube acesso.

O Bahia está na 13ª colocação do Brasileiro deste ano, com 31 pontos, a um ponto do Sport, primeiro clube na zona de rebaixamento. Na próxima partida, o clube enfrenta o Palmeiras, no Pacaembu, na quinta-feira, dia 12.

