Campeão olímpico Micale é o novo técnico do Atlético-MG

O Atlético-MG anunciou na manhã desta sexta-feira a contratação de Rogério Micale como seu novo treinador. O técnico que conquistou a medalha de ouro da Rio-2016 com a seleção brasileira chega para assumir a vaga deixada por Roger Machado, demitido um dia antes.

O anúncio foi feito com uma brevíssima postagem no Twitter. Micale acumula duas passagens pelas equipes de base do Atlético, entre 2009 e 2010, e 2011 e 2015, e fará sua estreia no time profissional a partir da próxima semana. Na partida de domingo, contra o Vasco, no Independência, o time deverá ser dirigido pelo auxiliar Diogo Giacomini.

Micale estava desempregado desde fevereiro, quando deixou a seleção brasileira. Ele ganhou fama com a conquista do inédito ouro olímpico, mas foi demitido pela CBF depois de não classificar o Brasil para o Mundial Sub-20, na Coreia do Sul.