Campeão mundial detona Neymar: ‘Jogo inútil e insuportável’

Um vitorioso ex-jogador francês não economizou nas críticas ao brasileiro Neymar sobre sua última atuação pelo Paris Saint-Germain, no empate em 2 a 2 no clássico contra o Olympique de Marselha pelo Campeonato Francês, no qual o brasileiro foi expulso. Para o ex-atacante Cristophe Dugarry, Neymar se dedicou a irritar os adversários e teve uma atuação “inútil”.

“Neymar pensa que está em casa ou jogando futsal com os amigos. Ficou o tempo todo provocando, a 45 metros do gol ou mais, foi absolutamente inútil”, cravou Dugarry à rádio francesa RMC nesta quarta-feira. “Onde está o Neymar dos primeiros jogos, que tocava de primeira e acelerava o jogo?, questionou o campeão mundial com a seleção francesa em 1998 e ídolo do Olympique, rival do PSG.

“Contra o Marselha ele foi insuportável. Não é o Neymar Bola de Ouro que todos imaginamos. Jogou como se estivesse com os amigos no jardim, foi o pior jogo dele que vi”, completou. Neymar marcou um dos gols do PSG no clássico no Velodrome, mas foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo por reagir a uma falta dura do argentino Lucas Ocampo.