Campeão e convocado, David Luiz completa 400 jogos na Europa

O zagueiro David Luiz, que já atuou por Benfica, Paris Saint-Germain e Chelsea, completou no fim de semana 400 jogos por clubes da Europa. Para coroar o feito, o paulista comemorou o título de campeão inglês com o Chelsea neste domingo, quando o clube recebeu o troféu após a goleada por 5 a 1 no Sunderland.

Feliz com a atual fase, David Luiz falou sobre a escolha de deixar o Paris Saint-Germain no início da temporada para voltar ao Chelsea, e a recompensa ao conquistar o título inglês. “É um momento especial, projetei isso quando saí do Paris Saint-Germain. Não era uma decisão fácil, tinha uma vida maravilhosa, com muitos amigos e títulos, mas decidi ir atrás do meu sonho no Chelsea e consegui realizá-lo”, afirmou em entrevista ao site Globoesporte.com.

O defensor também comentou sua relação com o técnico Antonio Conte, que foi quem o levou de volta ao Chelsea para sua segunda passagem. “Conte me ligou e falou que precisava de um jogador como eu. Vim para tentar ajudá-lo e consegui. O segredo para o título foi o trabalho sério, com dedicação e honestidade”, enalteceu.

O atual momento no Chelsea foi coroado na semana passada, quando o zagueiro foi convocado para a seleção brasileira, que vai disputar amistosos contra Austrália e Argentina. Essa foi a primeira vez que ele foi lembrado desde que o técnico Tite assumiu a equipe. “Eu lutei muito para ter essa oportunidade de voltar à seleção. Eu amo jogar pelo meu país, e agora é tentar dar continuidade ao trabalho dentro daquilo que eu fiz em toda a temporada”, disse o zagueiro, que tem 56 jogos com a camisa da seleção brasileira.

Dos 400 jogos disputados no futebol europeu, 180 deles foram pelo Chelsea, 131 pelo Benfica e 89 pelo PSG. A quantidade de títulos também é significativa: 17. No Benfica, David Luiz venceu um Campeonato Português e três Taças da Liga. No Chelsea, uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, uma Copa da Inglaterra e um Campeonato Inglês. No PSG, clube no qual o defensor ganhou mais taças, foram duas Copas da França, duas Copas da Liga Francesa, três Supercopas da França e dois troféus do Campeonato Francês.

(com Gazeta Press)