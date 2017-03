Campeão da Copa de 2014 é hospitalizado após briga

O jogador alemão Kevin Grosskreutz, campeão do mundo em 2014 com a seleção alemã, foi hospitalizado na última segunda-feira após se envolver em uma briga. O clube do jogador, o Stuttgart, se manifestou sobre o ocorrido na terça-feira, em nota oficial.

“Chegou ao nosso conhecimento que, na noite de segunda-feira, Kevin Grosskreutz se envolveu em um confronto físico e foi internado em um hospital, em Stuttgart. A previsão é de que ele deixe o hospital na quarta-feira”.

Segundo relatório da polícia, que não divulgou o nome do jogador, ele foi levado ao hospital com uma lesão na cabeça, que teria sido causada por um soco, recebido após uma briga entre dois grupos.

Quatro participantes da briga foram presos, segundo a ESPN. O clube, no entanto, não divulgou detalhes da briga na qual seu jogador foi envolvido e afirmou que espera relatório sobre o ocorrido.

Grosskreutz pode jogar como lateral direito, meia e ponta e, por causa dessa polivalência, foi chamado por Joachim Löw para defender a seleção alemã na Copa de 2014. Ele, no entanto, não saiu do banco de reservas no torneio.

Na época da Copa, Grosskreutz era jogador do Borussia Dortmund. Deixou o time para defender o Galatasaray, da Turquia, em 2015, e no ano seguinte voltou à Alemanha para jogar pelo Stuttgart. Nesta temporada, joga a segunda divisão alemã pelo clube.