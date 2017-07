Camisetas com recados: a nova mania de Osorio no México

O treinador colombiano Juan Carlos Osório ficou famoso no Brasil por seus métodos pouco ortodoxos, como se comunicar com seus jogadores por meio de bilhetes ou fazer anotações em campo com canetas de cores diferentes (azul para fatos positivos e vermelho para negativos). Agora, na seleção do México, o ex-treinador do São Paulo vem usando uma nova e curiosa forma curiosa de incentivar seus jogadores (e também enviar indiretas aos críticos).

Nos treinamentos preparativos para a Copa das Confederações e a Copa Ouro da Concacaf, o treinador apareceu usando camisas com frases motivacionais. “Zero desculpas” foi a primeira camiseta utilizada pelo treinador, ainda na Rússia, antes da vitória sobre a seleção da casa.

A segunda, além de motivar seus jogadores, parece ser também uma resposta aos jornalistas e torcedores que criticam seu estilo de jogo (muito ofensivo, deixando espaços na defesa) e seus métodos (como o rodízio constante de atletas). “Impossível ganhar sem assumir a responsabilidade de perder”, foi a mensagem exibida pelo técnico nesta sexta-feira.

Juan Carlos Osorio y una playera con mensaje ¿A quien se lo dedica? pic.twitter.com/Oj8TeSnRIq — Jorge Ramos & Banda (@ESPN_JorgeRamos) July 7, 2017

Suspensão

Apesar das camisas motivacionais, o treinador do México não poderá trabalhar no banco durante a Copa Ouro. Osório recebeu nesta sexta-feira uma pena de seis jogos de suspensão pelo Comitê Disciplinar da Fifa por problemas disciplinares durante a Copa das Confederações.

Contra Portugal, o treinador reclamou muito do árbitro saudita, Fahad Al Mirdasi e ofendeu seus auxiliares. O México ficou na quarta colocação, após perder para Alemanha e Portugal na semifinal e disputa do terceiro lugar.