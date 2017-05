Calleri anima são-paulinos após ser dispensado do West Ham

Com o fim da temporada no Campeonato Inglês, o West Ham anunciou nesta quinta-feira a sua lista de dispensas. Jonathan Calleri, atacante argentino que fez sucesso pelo São Paulo no primeiro semestre de 2016 e que não conseguiu obter o mesmo destaque no clube inglês, é um dos jogadores que deixarão a equipe para a próxima temporada. Ao todo, Calleri fez 19 partidas no time londrino, e apenas um gol, diante do Middlesbrough, em janeiro.

Na equipe paulista, o argentino teve um bom desempenho. Foram 16 gols em 31 partidas, incluindo a artilharia da Libertadores de 2016, com nove gols. O São Paulo fez uma boa campanha no torneio continental, chegando às semifinais, quando sofreu a eliminação para o campeão Atlético Nacional. A bem sucedida passagem pelo clube brasileiro reacendeu a esperança dos torcedores para um possível retorno.

Calleri, que tem passe vinculado ao Deportivo Maldonado (apesar de jamais ter atuado pelo pequeno clube uruguaio) ainda não tem um destino definido. O pai do atacante, Guillermo Calleri, animou os torcedores tricolores. “Calleri está de férias e vai procurar definir seu futuro apenas a partir do dia 1º de junho. Sempre há o interesse dele em retornar ao futebol brasileiro. Caso ele volte ao Brasil, há somente a possibilidade de ele vestir a camisa do São Paulo.” O time dirigido por Rogério Ceni já conta com três atacantes de estilo semelhante ao de Calleri: Lucas Pratto, Gilberto e Chávez.

Confira algumas reações da torcida do São Paulo nas redes sociais:

Não vou me iludir Não vou me iludir Não vou me iludir TO ILUDIDO 😍

Calleri curtiu então quer voltar SIM 🤗 @arqtricolor @Jocalleri pic.twitter.com/Shoaw3scsx — ETERNO #01 ❄ (@eterno_01) May 25, 2017

Calleri não é mais jogador do West Ham. 4-4-2 Calleri & Pratto pic.twitter.com/IHt4eGXRhG — SPFC Musicas (@Musicas_SPFC) May 25, 2017

Calleri não renovou com o West Ham.

Definições de ilusão atualizadas com sucesso! — Dedé #SPFC ⚪⚫🔴 (@dedespfc_) May 25, 2017

Calleri saiu do West Ham, mais um motivo pros São Paulinos se iludirem — Tricolor do Morumbi™ (@OGrandeSoberano) May 25, 2017

(Com Gazeta Press)