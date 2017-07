Caiu no Horto: desempenho do Atlético-MG em casa despenca

Desde 2012, quando passou a mandar seus jogos no Independência, no bairro do Horto, em Belo Horizonte, o Atlético-MG nunca teve um desempenho tão ruim quanto o deste Brasileirão. Neste domingo, o time perdeu para o Vasco, de Paulinho, por 2 a 1. O aproveitamento é de 29,6% dos pontos, muito aquém dos 82,4% de 2012 quando o lema “Caiu no horto, tá morto” ganhou projeção.

Até aqui, o pior desempenho do clube havia sido em 2015, quando o Atlético-MG terminou o Brasileiro com 66,7% de aproveitamento no estádio. Em 2017, o clube mandou todos seus jogos no Independência e é o segundo clube que mais perdeu em casa, empatado com o Atlético-GO. Foram cinco derrotas, atrás apenas do Vitória, que perdeu seis. O Galo é o 13º colocado, com 20 pontos.

Veja o desempenho do Atlético-MG, ano a ano no Independência como mandante:

2012 – 82,4%

19 jogos, 14 vitórias e 5 empates

Naquele ano, o clube fez mais uma partida no Horto, como visitante contra o Cruzeiro, em jogo que terminou empatado.

2013 – 75,9%

18 jogos, 12 vitórias, 5 empates e 1 derrota

Perdeu apenas um jogo, para o Atlético-PR, por 2 a 1, na 10ª rodada.

2014 – 75%

16 jogos, 11 vitórias, 3 empates e 2 derrotas

Perdeu em sua estreia no estádio (pela terceira rodada), para o Goiás, por 1 a 0, e em seu último jogo em casa (na 37ª rodada), contra o Coritiba, por 2 a 1.

2015 – 66,7%

13 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas

Perdeu para Cruzeiro, Atlético-PR e Corinthians em seu estádio.

2016 – 71,1%

15 jogos, 10 vitórias, 2 empates e 3 derrotas

Foram 15 jogos como mandante no estádio, além de uma vitória como visitante diante do América-MG.

2017 – 29,6%

9 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas

Perdeu para Fluminense, Atlético-PR, Santos, Bahia e Vasco. Venceu apenas Avaí e Cruzeiro.