Cafu retorna ao San Siro e é homenageado por duas torcidas

Mesmo no San Siro, estádio do Milan, clube que defendeu de 2003 a 2008, o ex-lateral direito Cafu foi homenageado pelas duas torcidas no jogo em que a Roma venceu o time da casa por 2 a 0 neste domingo, pelo Campeonato Italiano.

Torcedores de Milan e Roma gritaram o nome de Cafu, que visitou o estádio e foi homenageado pelo time local, com uma camiseta com seu nome e o número de anos em que lá jogou.

Cafu foi ídolo na Roma, primeiro clube que defendeu na Itália, entre 1997 e 2003. Conquistou o Campeonato Italiano de 2001, o primeiro da equipe em 18 anos. No time de Milão, venceu um Campeonato Italiano, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes, além de outros títulos menores.