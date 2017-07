Buscando se reerguer, Milan contrata estrela da Juventus

O Milan, que não vence o Campeonato Italiano desde 2011 e nem sequer disputa a Liga dos Campeões desde 2013, buscou um novo líder para tentar se reerguer. Nesta sexta-feira, o zagueiro Leonardo Bonucci, um dos pilares da Juventus e da seleção italiana, chegou a Milão para assinar contrato e foi recebido com festa pelos torcedores no estacionamento do centro de treinamento. Ele deve ser anunciado oficialmente durante a tarde.

O zagueiro de 30 anos, que estava desde 2010 na Juventus, também tinha propostas de PSG, Chelsea, Manchester City e Barcelona, segundo os principais jornais europeus. Os valores da negociação não foram oficializados, mas o jornal Gazzetta dello Sport informa que o Milan deve pagar entre 35 e 40 milhões de euros (127 a 146 milhões de reais) à rival Juventus. A publicação informa ainda que Bonucci vestirá a camisa 19 e será o capitão do time.

Na temporada passada, Bonucci disputou 45 partidas com a camisa da Juventus e marcou cinco gols. Ele era das peças centrais da boa defesa da Juventus, que conta ainda com os zagueiros Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini e o goleiro Gianluigi Buffon, e venceu os últimos seis campeonatos italianos.