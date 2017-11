Buffon presenteia Jakson Follmann com camisa autografada

Ex-goleiro da Chapecoense, sobrevivente do acidente aéreo de novembro do ano passado, Jakson Follmann recebeu uma camisa autografada do histórico goleiro italiano, Gianluigi Buffon, com a frase “com muita admiração, ao meu amigo Jakson Follmann”

Follmann postou a foto do presente em seu Instagram, agradecendo o ídolo pelo prêmio. “Sempre me inspirei nesse grande goleiro. Receber esse presente do Gianluigi Buffon é uma honra. Que felicidade”, escreveu o ex-goleiro da Chape.

A camisa enviada é a usada por Buffon na Juventus nesta temporada de 2017/2018. O goleiro recentemente se aposentou da seleção italiana, eliminada da Copa de 2018.