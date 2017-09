Bruno Henrique pede desculpas por cusparada: ‘Grande erro’

Ainda muito chateado com a eliminação, venho aqui pedir desculpa a todos pela minha atitude no jogo de ontem. Aos meus companheiros, aos torcedores e, principalmente, ao jogador do Barcelona com quem me desentendi. No calor do momento do jogo, cometi um grande erro ao cuspir em um adversário e colega de profissão. Me arrependo e peço desculpa.

