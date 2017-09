Brasileiros na Liga dos Campeões: Neymar sobe, David Luiz desce

Pelo desempenho dos selecionáveis na segunda rodada da fase de grupos na Liga dos Campeões, o técnico Tite se deu bem. Jogadores convocados para as próximas partidas da seleção brasileira como Neymar, Thiago Silva, Casemiro e Daniel Alves tiveram um ótimo desempenho, enquanto David Luiz e Fabinho, por exemplo, que ficaram de fora da última lista, deixaram a desejar.

Casemiro

Elogiado por Zidane, fez outra grande partida na vitória de 3 a 1 sobre o Borussia Dortmund, na Alemanha.

Casemiro x Dortmund 8 divididas

6 roubadas de bola

7 interceptações

3 faltas sofridas

Daniel Alves

Marcou um gol e criou a jogada do terceiro na vitória de 3 a 0 do PSG sobre o Bayern de Munique.

Marcou um gol e criou a jogada do terceiro na vitória de 3 a 0 do PSG sobre o Bayern de Munique.

Éderson

Fez mais uma partida sem sofrer gols e foi elogiado pelo companheiro de time, John Stones, que deu a ele o mérito por isso, na vitória de 2 a 0 contra o Shakhtar Donetsk.

Marquinhos

Ao lado de Thiago Silva, terminou a partida diante do Bayern de Munique sem sofrer gols.

Neymar

Marcou um gol e deu uma assistência na vitória de 3 a 0 do PSG sobre o Bayern de Munique.

Gol de Neymar em uma jodaça do Mbappé

Philippe Coutinho

Marcou o gol do Liverpool no empate em 1 a 1 contra o Spartak Moscou, na Rússia.

Thiago Silva

Fez importantes desarmes e saiu sem sofrer gols na vitória do PSG de 3 a 0 sobre o Bayern de Munique.

Alex Sandro

Jogou os 90 minutos na vitória da Juventus por 2 a 0 sobre o Olympiacos, na Itália.

Alisson

Sofreu um gol do Qarabag, em vitória de 2 a 1 da Roma. Não se destacou, mas também não comprometeu.

Douglas Costa

Não fez grande partida, mas foi sua melhor desde a chegada na Juventus.

Fernandinho

Jogou os 90 minutos na vitória do Manchester City por 2 a 0 sobre o Shakhtar Donetsk.

Gabriel Jesus

Saiu com 10 minutos da segunda etapa da vitória do Manchester City por 2 a 0 sobre o Shakhtar Donetsk. Não se destacou.

Paulinho

Entrou no lugar de Iniesta com 35 minutos da segunda etapa e jogou apenas dez minutos na vitória de 1 a 0 do Barcelona contra o Sporting. Quase marcou um gol.

Roberto Firmino

Em seu 100° jogo pelo Liverpool, jogou os 90 minutos, mas saiu só com um cartão amarelo. Criou chances de gol, mas não marcou.

Willian

Entrou aos 39 minutos e ajudou no segundo gol do Chelsea, na vitória de 2 a 1 sobre o Atlético de Madri, na Espanha.

David Luiz

Cometeu um pênalti infantil na vitória do Chelsea por 2 a 1 sobre o Atlético de Madri, na Espanha.

Fabinho

Em 90 minutos em campo, recebeu um cartão amarelo na primeira etapa da derrota de 3 a 0 para o Porto, na França.

Filipe Luís

Jogou os 90 minutos e vacilou na marcação do segundo gol do Chelsea, em derrota de 2 a 1 do Atlético de Madri, em casa.

Jemerson

Foi titular da defesa do Monaco na derrota de 3 a 0 para o Porto, na França.