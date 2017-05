Brasileiro: Veja jogadores de hoje que estavam no álbum de 2003

O Campeonato Brasileiro de 2017 está perto de seu início. Essa será a 15ª edição dos pontos corridos. Para lembrar a primeira edição do torneio, de 2003, PLACAR/VEJA fez um levantamento para descobrir quais jogadores que disputarão o torneio neste ano estavam no álbum do torneio em 2003.

Veja abaixo a lista desses jogadores: