Brasileiro: São Paulo perde e se afunda na zona de rebaixamento

A situação do São Paulo ficou ainda mais complicada na disputa do Campeonato Brasileiro. Jogando em Chapecó, o time foi derrotado pela Chapecoense por 2 a 0 e termina mais uma rodada na zona de rebaixamento. Para piorar, o time não depende só de si para deixar uma das quatro últimas posições na próxima rodada.

Desde a 11ª rodada o time paulista encontra-se na zona de rebaixamento. São quatro rodadas entre os quatro piores e com uma situação difícil para a próxima rodada. O primeiro clube fora da zona de rebaixamento é a Ponte Preta, que tem três pontos a mais que o São Paulo. Sem contar que Avaí e Bahia, rivais diretos do clube contra o descenso se enfrentam nesta rodada.

Em Chapecó, a derrota do São Paulo veio com bola parada. Após cobrança de falta de Diego Renan na área, Túlio de Melo subiu sozinho e marcou de cabeça aos 17 do segundo tempo. No ataque, o time paulista pouco criou e não levou perigo em em momento algum para o time mandante. No fim, em grande contra-ataque após falha de Júnior Tavares, Lucas Marques fez o segundo.

Na próxima rodada, o São Paulo recebe o Vasco, no Morumbi, na quarta-feira, às 21h45. Mesmo vencendo, precisará ainda torcer por tropeços de adversários para deixar o Z4.