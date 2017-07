Brasileiro: São Paulo já tem terceira pior sequência da história

Já são nove partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. A sequência atual do São Paulo colocou o time na zona de rebaixamento e em uma crise que culminou na demissão do treinador Rogério Ceni, ídolo são-paulino. Essa já é a terceira pior sequência do São Paulo na história do torneio, mas pode piorar.

A atual série se iguala àquela entre os torneios de 1978 e 1980 (o São Paulo não disputou o Brasileiro de 1979) e de 2011. Ainda assim, a série atual é pior em pontos conquistados. São seis derrotas e três empates, contra cinco derrotas e quatro empates da primeira série e duas derrotas e sete empates da segunda (veja abaixo).

As piores sequências sem vitórias do São Paulo aconteceram entre os torneios de 1988 e 1989, com dez jogos sem triunfos e em 2013, quando o clube ficou 12 partidas sem vitórias. A chegada do treinador Muricy Ramalho, pouco após o time voltar a vencer, afastou a crise e o tirou zona de rebaixamento.

Neste momento, o clube é 18° colocado no Campeonato Brasileiro, com 12 pontos, a três de deixar a zona de rebaixamento.

Pior série do São Paulo (12 jogos sem vencer) – 2013

02/06 – Atlético-MG 0 x 0 São Paulo

05/06 – São Paulo 0 x 1 Goiás

12/06 – Grêmio 1 x 1 São Paulo

07/07 – São Paulo 0 x 2 Santos

10/07 – São Paulo 1 x 2 Bahia

14/07 – Vitória 3 x 2 São Paulo

20/07 – São Paulo 0 x 3 Cruzeiro

24/07 – São Paulo 0 x 1 Internacional

28/07 – Corinthians 0 x 0 São Paulo

11/08 – Portuguesa 2 x 1 São Paulo

15/08 – São Paulo 1 x 1 Atlético-PR

18/08 – Flamengo 0 x 0 São Paulo

Segunda pior série do São Paulo (10 jogos sem vencer) – 1988/1989

01/12/1988 – Bangu 0 x 0 São Paulo

04/12/1988 – São Paulo 0 x 1 Portuguesa

08/12/1988 – Atlético-PR 1 x 1 São Paulo

11/12/1988 – São Paulo 2 x 2 Atlético-MG

12/12/1988 – Fluminense 1 x 0 São Paulo

18/12/1988 – São Paulo 1 x 1 Goiás

07/09/1989 – Atlético-PR 0 x 0 São Paulo

10/09/1989 – São Paulo 0 x 0 Vitória

16/09/1989 – Náutico 3 x 3 São Paulo

20/09/1989 – Atlético-MG 4 x 1 São Paulo

24/09/1989 – Corinthians 2 x 1 São Paulo

Séries de nove jogos sem vitórias do São Paulo

1978/1980

02/07/1978 – São Paulo 0 x 1 Grêmio

05/07/1978 – São Paulo 2 x 2 Noroeste

09/07/1978 – São Paulo 1 x 1 Palmeiras

12/07/1978 – São Paulo 0 x 0 Flamengo

15/07/1978 – América-RJ 2 x 1 São Paulo

19/07/1978 – Coritiba 2 x 1 São Paulo

22/07/1978 – Botafogo 2 x 1 São Paulo

24/02/1980 – Grêmio 0 x 0 São Paulo

27/02/1980 – São Paulo 1 x 2 Vasco

2011

21/09 – São Paulo 0 x 0 Corinthians

25/09 – Botafogo 2 x 2 São Paulo

02/10 – São Paulo 1 x 2 Flamengo

05/10 – Cruzeiro 3 x 3 São Paulo

12/10 – São Paulo 0 x 0 Internacional

16/10 – Atlético-GO 3 x 0 São Paulo

23/10 – São Paulo 0 x 0 Coritiba

29/10 – Vasco 0 x 0 São Paulo

Atual (2017)

11/06 – Corinthians 3 x 2 São Paulo

14/06 – Sport 0 x 0 São Paulo

18/06 – São Paulo 1 x 2 Atlético-MG

21/06 – Atlético-PR 1 x 0 São Paulo

25/06 – São Paulo 1 x 1 Fluminense

02/07 – Flamengo 2 x 0 São Paulo

09/07 – Santos 3 x 2 São Paulo

13/07 – São Paulo 2 x 2 Atlético-GO

16/07 – Chapecoense 2 x 0 São Paulo