Brasileiro que joga no Catar é assassinado no Guarujá

O jogador brasileiro Johnson Kendrick Feliciano da Costa, de 24 anos, foi assassinado nesta sexta-feira no Guarujá, na Baixada Santista, durante uma tentativa de assalto. O caso foi encaminhado para o 2.º Distrito Policial da cidade do litoral paulista. Os responsáveis pelo crime ainda não foram identificados e ninguém foi preso.

Kendrick, como era conhecido, nasceu no Guarujá e morava no Oriente Médio havia sete anos e não chegou a jogar no Brasil. Passou pela Turquia e ocupava atualmente a posição de atacante no Al-Gharafa Sports Club, equipe tradicional do Catar. Jogou também no Muaither Sports Club, time da segunda divisão do país, onde se destacou e ajudou a colocar a equipe na divisão principal.

O atleta passava férias com familiares na região e voltaria para o Catar neste sábado. Segundo a polícia, o jogador estava em Vicente de Carvalho, distrito do município do Guarujá, quando foi abordado por um motociclista no bairro Sítio Paecara. O criminoso tentou roubar uma corrente e atirou no rosto da vítima. Não foi informado se o jogador tentou reagir. Após ser baleado, Kendrick foi socorrido e atendido no Pronto Socorro de Vicente de Carvalho, mas morreu antes de ser encaminhado ao hospital

(Com Estadão Conteúdo)