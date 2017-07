Brasileiro: Fluminense vence e Avaí arranca empate

Dois jogos encerraram o domingo de série A do Campeonato Brasileiro. Em jogo dos desesperados, em Pituaçu, Salvador, Bahia e Avaí empataram por 1 a 1, enquanto em Curitiba, no Couto Pereira, o Fluminense venceu o Coritiba por 2 a 1 e se aproximou do G6.

O Fluminense construiu o resultado na primeira etapa, com gols de Richarlison e Léo Pelé, aos 32 e 38 da primeira etapa. Nos acréscimos da primeira etapa, Henrique Almeida, que havia perdido um pênalti aos nove minutos, diminuiu para o Coritiba.

Com a vitória, o Fluminense chegou aos 20 pontos, na nona colocação, e um pontos do G6. Já o Coritiba, com 19, cai para o 12° lugar.

No jogo dos desesperados, o Bahia saiu na frente aos 30 do segundo tempo em belo gol de Renê Júnior, que deu até chapéu dentro da grande área do Avaí. O time catarinense empatou aos 38, com gol de bicicleta de Júnior Dutra, dentro da pequena área.

Com 16 pontos, o Bahia abriu três pontos da zona de rebaixamento, enquanto o Avaí, com 13, é o clube que abre o Z4, um ponto à frente do São Paulo. Na luta contra o rebaixamento, o Bahia visita o Atlético-MG na próxima quarta-feira, às 21h45, enquanto o Avaí recebe o líder Corinthians, no mesmo dia, às 21 horas.