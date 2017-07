Brasileiro: Flamengo empata e vê Grêmio escapar na tabela

O Flamengo quase conseguiu um grande resultado no Campeonato Brasileiro, mas acabou empatando com o Cruzeiro, no Mineirão, por 1 a 1, deixando com que o Grêmio escapasse na tabela de classificação. Com o empate, o time do Rio de Janeiro se manteve na quarta colocação e fica a quatro pontos do vice-líder.

Com oito minutos do segundo tempo, Éverton fez 1 a 0 para o Flamengo, resultado importante, que deixaria o clube próximo do Grêmio. O gol foi de cabeça, após ótimo cruzamento de Rodinei, que cruzou a área. Mas com 14 minutos, um minuto após ter entrado, Sassá recebeu nas costas da defesa do Flamengo e empatou para o Cruzeiro.

Com o triunfo do Grêmio, em Porto Alegre, por 3 a 1 contra a Ponte Preta, e com o empate em 0 a 0 do Vasco contra o Santos, no Engenhão, o Flamengo se manteve na quarta colocação, agora a quatro pontos do time gaúcho e mesma pontuação (24), mas uma vitória a menos que o Santos, terceiro colocado.

Na próxima rodada, o Flamengo tem jogo difícil diante do Palmeiras, no estádio Luso-Brasileiro, na próxima quarta-feira, às 21h45. O Cruzeiro, sétimo colocado com 21 pontos, visita o Fluminense na quinta-feira, às 19h30.