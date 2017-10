Brasileiro do Valencia é flagrado a 148km/h e perde habilitação

O meio-campista belga naturalizado brasileiro Andreas Pereira teve sua carteira de habilitação para dirigir suspensa por oito meses e foi multado em 3.600 euros (equivalente a 13.400 reais) por exceder o limite de velocidade na Espanha. O jogador de 21 anos, que pertence ao Manchester United mas está emprestado ao Valencia, foi flagrado guiando seu carro a 148km/h em uma pista cujo limite era 50km/h.

Ao comparecer na audiência do Tribunal de Instrução da Espanha, Andreas Pereira admitiu que estava conduzindo acima da velocidade permitida. Posteriormente, por meio de suas redes sociais, o atleta se desculpou pelo ato imprudente. “Muito arrependido por exceder o limite de velocidade com o meu carro na tarde de ontem, aceitarei a punição que vier. É importante ser prudente ao conduzir e respeitar sempre as normas. Lição aprendida”, escreveu Andreas Pereira.

Muy arrepentido por un exceso de velocidad con mi coche en la tarde de ayer, aceptaré la sanción que tenga. — Andreas Pereira (@andrinhopereira) October 17, 2017

Andreas nasceu na cidade belga de Duffel e passou a vida toda na Europa – antes do United, defendeu o PSV, da Holanda, nas categorias inferiores. Ele é filho do paranaense Marcos Pereira, ex-jogador que se profissionalizou na Inter de Limeira e fez carreira em diversos clubes da Bélgica na década de 90. Mas apesar de jamais ter morado no Brasil, Andreas aceitou o convite para defender o país desde a seleção sub-15 até a sub-23, trilhado caminho inverso ao de jogadores como Deco, Pepe e Diego Costa.

No último domingo, Andreas iniciou a partida no banco de reservas e marcou um dos gols da goleada do Valencia sobre o Betis por 6 a 3. Desde que chegou à Espanha para ganhar mais rodagem, contra a vontade do técnico José Mourinho, o meia-atacante ainda luta para se consolidar entre os titulares.

(com Gazeta Press)