Brasileiro do Barcelona rejeitou o Real Madrid, segundo jornal

O zagueiro Marlon, de 21 anos, revelado pelo Fluminense e emprestado ao Barcelona, rejeitou uma proposta para se transferir para o Real Madrid, de acordo com os repórteres Roger Torelló e Ferran Martínez, do jornal “Mundo Deportivo”. Segundo eles, antes de se interessar por Vinícius Júnior, do Flamengo, o Real tentou levar o zagueiro.

O Barcelona tem prioridade para a compra de Marlon, que está emprestado ao clube espanhol desde 2016, com preço fixado. Como tinha prioridade nas compras de Gerson, que foi para a Roma, e Kennedy, que está no Chelsea, o Barcelona ganhou um desconto de 3,6 milhões de euros nos 6 milhões estabelecidos pelos direitos econômicos de Marlon.

O jogador teria de disputar ao menos cinco partidas pelo time principal para que o clube tivesse prioridade para sua compra por esse valor. Como ele jogou apenas duas vezes pela equipe principal do Barcelona, o Real Madrid tentou levar o zagueiro, que preferiu ficar na Catalunha. De acordo com o “Mundo Deportivo”, o clube tem interesse em contratar o jogador em definitivo ao fim desta temporada, mas não sabe se vai mantê-lo no elenco ou emprestá-lo.