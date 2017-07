Brasileiro: Com portões fechados, Vasco e Santos empatam sem gols

Vasco e Santos ficaram em um sonolento empate sem gols neste domingo, no estádio do Nilton Santos, o Engenhão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida teve portões fechados devido a uma punição do time carioca por uma briga de seus torcedores em São Januário, no último dia 8, em uma grande confusão que depois culminou na morte de um torcedor vascaíno, Davi Rocha Lopes, de 27 anos.

Sem a presença dos torcedores, os times fizeram um primeiro tempo morno, sem chances expressivas de gol. O time carioca melhorou um pouco na etapa final e criou as melhores chances em chutes de longa distância. A equipe paulista pouco criava. E ainda se complicou mais com a expulsão de Daniel Guedes aos 39 do segundo tempo.

O resultado não altera a posição de ambos na tabela. O Santos se manteve na terceira colocação com 24 pontos. O Vasco segue em oitavo lugar, com 20. Os times voltam a campo pelo Brasileirão na próxima quarta-feira. Os cariocas visitarão o São Paulo no estádio do Morumbi, às 21h45, enquanto a equipe paulista receberá a Chapecoense, na Vila Belmiro, às 19h30.

(com Estadão Conteúdo)