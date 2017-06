Brasileiras perdem decisão da Liga dos Campeões da Europa

Dois dias antes da final da Liga dos Campeões masculina, entre Real Madrid e Juventus, as mulheres entraram em campo para disputar o título da versão feminina do maior torneio da Europa. Em uma partida muito equilibrada entre Lyon e PSG, no Estádio Cardiff City, em Cardiff, no País de Gales, levou a melhor a equipe do sudeste da França, que, após um 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, venceu as parisienses nos pênaltis por 7 a 6.

O Lyon buscava o pentacampeonato, enquanto o PSG, com Cristiane e Formiga, estrelas do futebol brasileiro, em campo, tentava o primeiro. A atacante norte-americana Alex Morgan, campeã olímpica em Londres-2012 e destaque da equipe de Lyon, precisou deixar o gramado por causa de uma lesão aos 23 minutos do primeiro tempo.

Assim, sem mudanças no placar no tempo normal e na prorrogação, a final precisou ser decidida nas penalidades máximas. A dupla brasileira converteu suas cobranças, mas viu a goleira polonesa Katarzyna Kiedrzynek perder sua oportunidade. Na sequência, Sarah Bouhaddi, a goleira do Lyon, acertou a cobrança e encerrou a decisão.