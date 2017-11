Brasileirão: Vitória bate o Palmeiras e deixa o Z4

Jogando no Barradão, em Salvador, o Palmeiras deu adeus a qualquer sonho de título do Campeonato Brasileiro de 2017 ao ser derrotado pelo Vitória por 3 a 1. O clube baiano, por sua vez, deixou a zona de rebaixamento.

A defesa palmeirense foi um desastre na primeira etapa, falhando nos três gols do Vitória. Logo com cinco minutos, Patric recebeu sozinho na direita e cruzou para Tréllez, que antecipou Edu Dracena e tocou para Yago, que marcou na saída de Fernando Prass. Aos 14, após chutou de Bruno Henrique, a bola voltou a Tréllez ganhou de Juninho, no meio de campo, no corpo e saiu de frente para Prass, que nada pode fazer.

Dudu ainda descontou com gol de cabeça aos 19, mas Yago, aos 39, ampliou para os baianos. David foi lançado por trás a zaga e tocou no meio da área. Juninho dividiu e a bola sobrou para o jogador do Vitória, que cortou Tchê Tchê e marcou.

Nem a expulsão de Uillian Correia, aos 18 do segundo tempo após receber o segundo amarelo por falta em Dudu, ajudou o Palmeiras. O clube teve a posse de bola, mas não criou nenhuma grande chance de gol. O time até marcou um gol aos 45, com Guerra, mas foi anulado por impedimento.

Com a derrota, o time paulista estaciona nos 54 pontos, na quarta colocação. O Vitória, com 38, vai para o 16° lugar e escapa da zona de rebaixamento.

