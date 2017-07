Brasileirão vê recorde de vitórias dos times visitantes na rodada

Um recorde foi batido na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde que o torneio passou a ser disputado em pontos corridos e com 20 times, em 2006, nunca os times visitantes venceram tantos jogos como nos dois últimos dias. Nas dez partidas realizadas entre quarta e quinta-feira, as equipes que atuaram fora de casa ganharam oito.

O único mandante que venceu foi o Sport, que bateu a Chapecoense por 3 a 0. O São Paulo, que recebeu o Atlético-GO no Morumbi, não permitiu o triunfo do time mineiro, mas também não ganhou. Os times ficaram no empate em 2 a 2. Nos demais jogos, os visitantes saíram com os três pontos.

O recorde anterior, considerando apenas os torneios realizados de 2006 em diante, era de sete vitórias, registrado no Campeonato Brasileiro de 2007, na sétima rodada.

Na atual edição, o número mais próximo de triunfos das equipes que jogaram fora de casa aconteceu na décima rodada, com seis.

Confira os placares da 13ª rodada:

Ponte Preta 0 x 3 Bahia

Atlético-MG 0 x 1 Santos

Fluminense 0 x 1 Botafogo

Palmeiras 0 x 2 Corinthians

Atlético-PR 0 x 2 Cruzeiro

Vitória 1 x 4 Vasco

Flamengo 0 x 1 Grêmio

São Paulo 2 x 2 Atlético-GO

Sport 3 x 0 Chapecoense

Avaí 1 x 4 Coritiba

Veja o número de vitórias dos visitantes por rodada no Campeonato Brasileiro:

Rodada 1: 0

Rodada 2: 4

Rodada 3: 3

Rodada 4: 1

Rodada 5: 2

Rodada 6: 1

Rodada 7: 2

Rodada 8: 5

Rodada 9: 2

Rodada 10: 6

Rodada 11: 0

Rodada 12: 4

Rodada 13: 8