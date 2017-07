Brasileirão: Vasco e Flamengo fazem clássico em São Januário

Clássico no Rio de Janeiro e Maracanã são duas expressões que combinam cada vez menos no futebol carioca. Flamengo e Vasco se enfrentarão às 18h (de Brasília) deste sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, longe do principal estádio da cidade e um dos maiores do país. A partida será realizada em São Januário, sede do Vasco.

O último jogo entre os adversários no Maracanã foi em abril deste ano. Mas, seguindo uma tendência recente, as diretorias das duas equipes passaram a procurar outros campos para realizar o clássico. Em 2017, Flamengo e Vasco já disputaram jogos entre si no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Ambas foram pelo Campeonato Carioca.

O Flamengo ocupa a terceira posição no Campeonato Brasileiro, com 20 pontos. Já o Vasco está em sexto lugar, com 16.