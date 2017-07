Brasileirão: sem vencer há nove jogos, São Paulo enfrenta o Vasco

Entre as 20 equipes que disputam o Campeonato Brasileiro, o São Paulo é a que não vence há mais tempo. São nove jogos e mais de um mês sem saber o que é derrotar um adversário. Nesta quarta-feira, a equipe paulista terá outra chance de encerrar a sequência negativa, contra o Vasco. Os times se enfrentam às 21h45 (de Brasília), no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).

O último triunfo no torneio aconteceu no dia 8 de junho, contra o Vitória, por 2 a 0, no Morumbi. Desde então, o clube acumulou seis derrotas e três empates. Depois do São Paulo, o lanterna Atlético-GO é quem está há mais tempo sem ganhar: sete rodadas.

Devido à queda no rendimento, o São Paulo entrou na zona do rebaixamento. O time, que iniciou o Brasileirão com Rogério Ceni no comando e agora tem Dorival Júnior como treinador, ocupa a 18ª posição, com 12 pontos. O Vasco, por sua vez, está em situação mais cômoda. A equipe está em nono lugar, com 20 pontos.