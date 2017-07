Brasileirão: São Paulo volta a vencer depois de nove jogos

Para os supersticiosos, o sal grosso é fundamental para espantar as energias negativas, algo que o São Paulo precisava se livrar no Campeonato Brasileiro. Com este objetivo, torcedores do clube paulista jogaram sal na frente do portão principal e dentro do Estádio do Morumbi antes da partida contra o Vasco na noite desta quarta-feira. E o ritual deu certo. O time derrotou o adversário carioca por 1 a 0 pela 15ª rodada, e encerrou uma sequência de nove partidas sem vitória.

O único gol do jogo foi marcado pelo atacante argentino Lucas Pratto logo aos dois minutos de jogo, ao finalizar da entrada da área. Este foi o quarto triunfo do time no campeonato, e o primeiro após a saída de Rogério Ceni – substituído por Dorival Júnior na posição de treinador.

Apesar da vitória, o São Paulo não deixará a zona de rebaixamento. A equipe subiu da 18ª para a 17ª posição, com 15 pontos. O Vasco permanece com 20.